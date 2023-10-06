Гамзюл (Еременко) Матрона Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзюл (Еременко) Матрона Саввична

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1871

Отец: Еременко Савва Иванович

Мать: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1898

Дочь: Надежда Ипатьевна

Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Гамзюл Александра Ипатьевна

Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1907

Сын: Гамзюл Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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