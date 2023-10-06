Гамзюл (Еременко) Матрона Саввична
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения06.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1871
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1898
Дочь: Надежда Ипатьевна
Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Гамзюл Александра Ипатьевна
Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1907
Отец ребёнка: Гамзюл Ипатий Герасимович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно