Гамзюл (Гамзюл) Александра Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзюл (Гамзюл) Александра Ипатьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.04.1905

Дата смерти

25.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905

Отец: Гамзюл Ипатий Герасимович

Мать: Гамзюл Матрона Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.06.1905
Харьковская губерния, Российская империя
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