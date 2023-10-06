Гамзюл (Гамзюл) Александра Ипатьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.04.1905
Дата смерти25.06.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905
Отец: Гамзюл Ипатий Герасимович
Мать: Гамзюл Матрона Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.06.1905
Харьковская губерния, Российская империя