Гамзюл Ипатий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзюл Ипатий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

15.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1883

Жена: Гамзюл Мария Поликарповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1886

Сын: Гамзюл Федор Ипатьевич

Мать ребёнка: Гамзюл Мария Поликарповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1889

Сын: Гамзюл Антоний Ипатьевич

Мать ребёнка: Гамзюл Мария Поликарповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1895

Дочь: Марфа Ипатьевна

Мать ребёнка: Гамзюл Мария Поликарповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Гамзюл Матрона Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1898

Дочь: Надежда Ипатьевна

Мать ребёнка: Гамзюл Матрона Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Гамзюл Александра Ипатьевна

Мать ребёнка: Гамзюл Матрона Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1907

Сын: Гамзюл Иван Ипатьевич

Мать ребёнка: Гамзюл Матрона Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.12.1914
Харьковская губерния, Российская империя
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