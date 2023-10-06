Гамзюл Ипатий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти15.12.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1883
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1886
Мать ребёнка: Гамзюл Мария Поликарповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1889
Мать ребёнка: Гамзюл Мария Поликарповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1895
Дочь: Марфа Ипатьевна
Мать ребёнка: Гамзюл Мария Поликарповна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Гамзюл Матрона Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1898
Дочь: Надежда Ипатьевна
Мать ребёнка: Гамзюл Матрона Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Гамзюл Александра Ипатьевна
Мать ребёнка: Гамзюл Матрона Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1907
Мать ребёнка: Гамзюл Матрона Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.12.1914
Харьковская губерния, Российская империя