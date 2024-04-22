Еременко Евмений Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко Евмений Саввович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

17.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1878

Отец: Еременко Савва Иванович

Мать: Еременко Параскева Андреевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
29.10.1900

Жена: Еременко Мариамна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1902

Сын: Еременко Иван Евменьевич

Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Еременко Степан Евменьевич

Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1905

Сын: Еременко Павел Евменьевич

Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: Еременко Ульяна Евменьевна

Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.04.1914

Жена: Еременко Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1917

Дочь: Анастасия Евменьевна

Мать ребёнка: Еременко Анна Ивановна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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