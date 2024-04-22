Еременко Евмений Саввович
Место рождения
Дата рождения17.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1878
Бракосочетание
29.10.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1902
Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Еременко Степан Евменьевич
Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1905
Сын: Еременко Павел Евменьевич
Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908
Дочь: Еременко Ульяна Евменьевна
Мать ребёнка: Еременко Мариамна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.04.1914
Жена: Еременко Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1917
Дочь: Анастасия Евменьевна
Мать ребёнка: Еременко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно