Еременко (Баркулова) Мариамна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1902
Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Еременко Степан Евменьевич
Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1905
Сын: Еременко Павел Евменьевич
Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908
Дочь: Еременко Ульяна Евменьевна
Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно