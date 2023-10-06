Еременко (Баркулова) Мариамна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко (Баркулова) Мариамна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Еременко Евмений Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1902

Сын: Еременко Иван Евменьевич

Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Еременко Степан Евменьевич

Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1905

Сын: Еременко Павел Евменьевич

Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: Еременко Ульяна Евменьевна

Отец ребёнка: Еременко Евмений Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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