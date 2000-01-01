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Бухаров Алексей Семёнович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бухаров Семён Андреевич

Мать: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бухаров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бухаров Самуил Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бухаров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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