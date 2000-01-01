Бухаров Алексей Семёнович
Место рожденияБелая
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Белая
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бухаров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бухаров Самуил Алексеевич
Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бухаров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно