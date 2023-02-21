Бухаров Григорий Алексеевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Бухаров Алексей Семёнович
Мать: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бухаров Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бухаров Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Хартинья Григорьевна
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Таисья Григорьевна
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бухаров Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно