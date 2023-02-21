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Бухаров Григорий Алексеевич

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Бухаров Алексей Семёнович

Мать: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бухаров Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бухаров Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Хартинья Григорьевна

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Таисья Григорьевна

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бухаров Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Бухарова Агафья Ивановна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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