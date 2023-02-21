Бухарова Агафья Ивановна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бухаров Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бухаров Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Хартинья Григорьевна
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Таисья Григорьевна
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бухаров Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно