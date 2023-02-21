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Бухарова Агафья Ивановна

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бухаров Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бухаров Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Хартинья Григорьевна

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Таисья Григорьевна

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бухаров Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Бухаров Григорий Алексеевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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