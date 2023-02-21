Бухарова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Анна Ильинична

Место рождения

Белая

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович

Белая
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бухаров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович

Белая
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бухаров Самуил Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович

Белая
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бухаров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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