Бухарова Анна Ильинична
Место рожденияБелая
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович
Белая
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бухаров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович
Белая
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бухаров Самуил Алексеевич
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович
Белая
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бухаров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Семёнович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно