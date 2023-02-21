Бухаров Самуил Алексеевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Бухаров Алексей Семёнович
Мать: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бухарова Елизавета Яковлевна
Белая
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бухаров Василий Самойлович
Мать ребёнка: Бухарова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Самойловна
Мать ребёнка: Бухарова Елизавета Яковлевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно