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Бухаров Самуил Алексеевич

Место рождения

Белая

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бухаров Алексей Семёнович

Мать: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бухаров Иван Самойлович

Мать ребёнка: Бухарова Елизавета Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бухаров Василий Самойлович

Мать ребёнка: Бухарова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Самойловна

Мать ребёнка: Бухарова Елизавета Яковлевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Елизавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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