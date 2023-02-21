Бухарова Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бухаров Иван Самойлович

Отец ребёнка: Бухаров Самуил Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бухаров Василий Самойлович

Отец ребёнка: Бухаров Самуил Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Самойловна

Отец ребёнка: Бухаров Самуил Алексеевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Самуил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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