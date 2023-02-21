Бухарова Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бухаров Самуил Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бухаров Василий Самойлович
Отец ребёнка: Бухаров Самуил Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Самойловна
Отец ребёнка: Бухаров Самуил Алексеевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно