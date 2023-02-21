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Бухаров Алексей Алексеевич

Место рождения

Белая

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бухаров Алексей Семёнович

Мать: Бухарова Анна Ильинична

Белая
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бухаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Вера Митрофановна

Белая
Рождение ребёнка
1895

Сын: Бухаров Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Бухарова Вера Митрофановна

Белая
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аграфена Алексеевна

Мать ребёнка: Бухарова Вера Митрофановна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Вера Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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