Бухаров Алексей Алексеевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Бухаров Алексей Семёнович
Мать: Бухарова Анна Ильинична
Белая
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Бухарова Вера Митрофановна
Белая
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Бухарова Вера Митрофановна
Белая
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аграфена Алексеевна
Мать ребёнка: Бухарова Вера Митрофановна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно