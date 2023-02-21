Бухарова Вера Митрофановна
Место рожденияБобровка
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бобровка
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Алексеевич
Белая
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аграфена Алексеевна
Отец ребёнка: Бухаров Алексей Алексеевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно