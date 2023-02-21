Бухарова Вера Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова Вера Митрофановна

Бухарова Вера Митрофановна

avatar

Место рождения

Бобровка

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бухаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1895

Сын: Бухаров Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Алексеевич

Белая
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Бухаров Алексей Алексеевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close