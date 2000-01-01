Бухарова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич
Белая
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бухаров Гаврила Семёнович
Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич
Белая
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич
Белая
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бухаров Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич
Белая
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич
Белая
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно