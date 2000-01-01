Бухарова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бухаров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич

Белая
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухаров Гаврила Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич

Белая
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухаров Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич

Белая
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бухаров Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич

Белая
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бухаров Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич

Белая
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бухаров Степан Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Андреевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Семён Андреевич

Смерть
Неизвестно
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