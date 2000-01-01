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Бухаров Семён Андреевич

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Бухаров Андрей Евлампьевич

Мать: Бухарова Пелагея Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бухаров Иван Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухаров Гаврила Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухаров Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бухаров Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бухаров Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бухаров Степан Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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