Бухаров Семён Андреевич
Место рожденияБелая
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Белая
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бухаров Гаврила Семёнович
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бухаров Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Михайловна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно