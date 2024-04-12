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Фуното/Фонотов/ Андрей Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна

Бракосочетание
30.10.1872

Жена: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Фуното/фонотов/ Федор Андреевич

Мать ребёнка: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Мать ребёнка: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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