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Фуното/Фонотов/ Христофор Андреевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

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СК
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Место
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Рождение
01.01.1875

Отец: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Мать: Фунуто/фонотова/ Просковья Федоровна

Бракосочетание
19.10.1897

Жена: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
01.06.1900

Дочь: Устинья Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Фуното/фонотов/ Петр Христофорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Фуното/фонотов/ Савва Христофорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Фуното/фонотов/ Николай Христофорович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Рождение ребёнка
15.02.1916

Дочь: Параскева Христофоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Смерть
Неизвестно
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