Фуното/Фонотова/ (Барьяхтар) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ (Барьяхтар) Елена Филипповна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1878

Отец: Барьяхтар Филипп Федорович

Мать: Барьяхтар Василиса Ильинична

Бракосочетание
19.10.1897

Муж: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
01.06.1900

Дочь: Устинья Христофоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Фуното/фонотов/ Петр Христофорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Христофоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Фуното/фонотов/ Савва Христофорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Фуното/фонотов/ Николай Христофорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
15.02.1916

Дочь: Параскева Христофоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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