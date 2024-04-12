Фуното/Фонотова/ (Барьяхтар) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения12.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1878
Бракосочетание
19.10.1897
Рождение ребёнка
01.06.1900
Дочь: Устинья Христофоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Фуното/фонотов/ Петр Христофорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: Мария Христофоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Христофоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.1908
Сын: Фуното/фонотов/ Савва Христофорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1912
Сын: Фуното/фонотов/ Николай Христофорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1916
Дочь: Параскева Христофоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Смерть
Неизвестно