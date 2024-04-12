Фунуто/Фонотова/ (Халабузар) Просковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти28.02.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Халабузар Федор
Бракосочетание
30.10.1872
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Фуното/фонотов/ Федор Андреевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Смерть
28.02.1913
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно