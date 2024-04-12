Фунуто/Фонотова/ (Халабузар) Просковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунуто/Фонотова/ (Халабузар) Просковья Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

28.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Халабузар Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1872

Муж: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Фуното/фонотов/ Федор Андреевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Фуното/фонотов/ Христофор Андреевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич

Смерть
28.02.1913
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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