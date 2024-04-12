Фуното/Фонотова/ БАРКЭТ (Поликарпова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти13.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чолпан Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1863
Сын: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно