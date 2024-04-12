Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти06.07.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фуното/фонотов/баркэт Сергей Саввич
Мать: Фуноту Мария
Запись о смерти 71 год,м/к 1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чолпан Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1882
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-88,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-4.