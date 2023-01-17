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Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Около 1823

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Ильиных Василий Семенович

Мать: Марфа Осиповна

Работа или профессия
С 1780 по 1817
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
священник | Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1780

Сын: Земляницын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Земляницын Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Земляницын Иван Васильевич

Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич

Смерть
Около 1823
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