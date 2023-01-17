Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиОколо 1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1751
Отец: Ильиных Василий Семенович
Мать: Марфа Осиповна
Работа или профессия
С 1780 по 1817
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
священник | Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1780
Сын: Земляницын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Земляницын Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Земляницын Иван Васильевич
Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Земляницын Василий Георгиевич
Смерть
Около 1823