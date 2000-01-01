(Земляницына) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Земляницына) Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1782

Отец: Земляницын Василий Георгиевич

Мать: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

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