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Земляницын Василий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1780 по 1817
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
священник | Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1780

Сын: Земляницын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

Рождение ребёнка
1781

Сын: Земляницын Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

Место жительства
20.05.1782 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

Рождение ребёнка
1782

Сын: Земляницын Иван Васильевич

Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

Смерть
Около 1823
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