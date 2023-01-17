Земляницын Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1780 по 1817
священник | Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1780
Сын: Земляницын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
Рождение ребёнка
1781
Сын: Земляницын Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
Место жительства
20.05.1782 ст.
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
Рождение ребёнка
1782
Сын: Земляницын Иван Васильевич
Мать ребёнка: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
Смерть
Около 1823