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Земляницын Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Земляницын Василий Георгиевич

Мать: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных