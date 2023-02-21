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Земляницын Георгий Васильевич
Земляницын Георгий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Пол
Мужской
Отец
Земляницын Василий Георгиевич
1751 г.р.
Мать
Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Земляницын Василий Георгиевич
Мать:
Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
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