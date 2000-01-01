Земляницын Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемляницын Иван Васильевич

Земляницын Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Земляницын Василий Георгиевич

Мать: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close