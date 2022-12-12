Ильиных Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ильиных Семен Семенович
Мать: Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных
Мать ребёнка: Марфа Осиповна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Ильиных Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Осиповна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Марфа Осиповна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марика Воронкова
Мать ребёнка: Марфа Осиповна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Марфа Осиповна
Смерть
1785
Место жительства
13.08.1795