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Ильиных Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ильиных Семен Семенович

Мать: Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Земляницына, Васильевна, Ильиных Анна Ильиных

Мать ребёнка: Марфа Осиповна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Ильиных Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Осиповна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ильиных Иван Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Осиповна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марика Воронкова

Мать ребёнка: Марфа Осиповна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ильиных Иван Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Осиповна

Смерть
1785
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
13.08.1795
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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