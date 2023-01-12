Ильиных Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: сын Семен Дмитриевич
Мать: не указана
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Иммиграция
1710
Демьянова, Великогорская волость, Архангелогородская губерния, Российская Империя | Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1731
Сын: Ильиных Василий Семенович
Мать ребёнка: (Ильиных) Авдотья Ефимовна
Работа или профессия
1737
приняты в казаки в 737 году майором Дурасовым | Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)