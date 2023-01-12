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Ильиных Семен Семенович

Место рождения

Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: сын Семен Дмитриевич

Мать: не указана

Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Иммиграция
1710
Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Демьянова, Великогорская волость, Архангелогородская губерния, Российская Империя | Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1731

Сын: Ильиных Василий Семенович

Мать ребёнка: (Ильиных) Авдотья Ефимовна

Работа или профессия
1737
приняты в казаки в 737 году майором Дурасовым | Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)

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