сын Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисын Семен Дмитриевич

сын Семен Дмитриевич

avatar

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1665

Пол

Мужской

Отец

До 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Ильиных Дмитрий

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1700

Сын: Ильиных Семен Семенович

Мать ребёнка: не указана

Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710

Сын: Ильиных Ананий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close