сын Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1665
Отец: Ильиных Дмитрий
Мать: не указана
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: не указана
Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710
Мать ребёнка: не указана
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)