Ильиных Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияДо 1645
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: сын Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Ильиных Игнатий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана