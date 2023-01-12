Ильиных Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Дмитрий

Место рождения

Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1645

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьяново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: сын Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Ильиных Игнатий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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