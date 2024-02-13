Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

27.08.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: Трощенко Захар

Мать: Трощенко Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, детский сад д.Н-троицк, домохозяйка
Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Лужков Всеволод Петрович

Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1930

Дочь: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович

Смерть
27.08.1979
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно

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