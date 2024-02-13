Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти27.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Отец: Трощенко Захар
Мать: Трощенко Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, детский сад д.Н-троицк, домохозяйка
Рождение ребёнка
07.11.1928
Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1930
Дочь: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна
Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужков Петр Иванович
Смерть
27.08.1979
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно