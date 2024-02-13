Трощенко Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощенко Ефросинья Захаровна
Мать ребёнка: Трощенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трощенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трощенко Михаил Захарович
Мать ребёнка: Трощенко Евдокия
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Трощенко Евдокия
Рождение ребёнка
15.07.1908
Мать ребёнка: Трощенко Евдокия
Рождение ребёнка
15.01.1928
Мать ребёнка: Трощенко Евдокия
Смерть
Неизвестно