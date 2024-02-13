Трощенко Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенко Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трощенко Ефросинья Захаровна

Мать ребёнка: Трощенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Иван Захарович

Мать ребёнка: Трощенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Михаил Захарович

Мать ребёнка: Трощенко Евдокия

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Трощенко Евдокия

Рождение ребёнка
15.07.1908

Сын: Трощенко Федор Захарович

Мать ребёнка: Трощенко Евдокия

Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Трощенко Петр Захарович

Мать ребёнка: Трощенко Евдокия

Смерть
Неизвестно

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