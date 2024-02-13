Лужков Петр Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.03.1898
Дата смерти27.07.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1898
Родился в д. Заречье Тетеренского района Могилевской области
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1928
Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
15.11.1930
Дочь: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна
Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
23.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
20.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Смерть
27.07.1990
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно