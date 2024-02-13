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Лужков Петр Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.03.1898

Дата смерти

27.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1898

Отец: Лужков Иван (Дед)

Мать: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Родился в д. Заречье Тетеренского района Могилевской области
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Лужков Всеволод Петрович

Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
15.11.1930

Дочь: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
23.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
20.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Смерть
27.07.1990
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно

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