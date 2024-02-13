Трощенко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

17.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трощенко Ефросинья Захаровна

Отец ребёнка: Трощенко Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Иван Захарович

Отец ребёнка: Трощенко Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Михаил Захарович

Отец ребёнка: Трощенко Захар

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Трощенко Захар

Рождение ребёнка
15.07.1908

Сын: Трощенко Федор Захарович

Отец ребёнка: Трощенко Захар

Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Трощенко Петр Захарович

Отец ребёнка: Трощенко Захар

Смерть
17.11.1971
Причина смерти: Заблудилась по причине плохого зрения. Вышла не на улицу а в огород, не понял

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