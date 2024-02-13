Трощенко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти17.11.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощенко Ефросинья Захаровна
Отец ребёнка: Трощенко Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трощенко Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трощенко Михаил Захарович
Отец ребёнка: Трощенко Захар
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Трощенко Захар
Рождение ребёнка
15.07.1908
Отец ребёнка: Трощенко Захар
Рождение ребёнка
15.01.1928
Отец ребёнка: Трощенко Захар
Смерть
17.11.1971
Причина смерти: Заблудилась по причине плохого зрения. Вышла не на улицу а в огород, не понял