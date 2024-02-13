Трощенко Петр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928
Отец: Трощенко Захар
Мать: Трощенко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не Знаю Ее
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Не Знаю Ее
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно