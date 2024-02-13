Трощенко Петр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрощенко Петр Захарович

Трощенко Петр Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928

Отец: Трощенко Захар

Мать: Трощенко Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не Знаю Ее

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Не Знаю Ее

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.