Трощенко Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трощенко Захар
Мать: Трощенко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трощенко Не Хвиська
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трощенко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Трощенко Не Хвиська
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трощенко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Трощенко Не Хвиська
Смерть
Неизвестно