Трощенко Михаил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенко Михаил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трощенко Захар

Мать: Трощенко Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трощенко Татьяна (Хвиська)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трощенко Не Хвиська

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Трощенко Не Хвиська

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Трощенко Не Хвиська

Смерть
Неизвестно

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