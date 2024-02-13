Трощенко Не Хвиська — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенко Не Хвиська

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трощенко Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Трощенко Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трощенко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Трощенко Михаил Захарович

Смерть
Неизвестно

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