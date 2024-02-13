Трощенко Федор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1908
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1908
Отец: Трощенко Захар
Мать: Трощенко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трощенко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трощенко Надежда Ивановна
Смерть
2002