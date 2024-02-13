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Трощенко Федор Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1908

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1908

Отец: Трощенко Захар

Мать: Трощенко Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трощенко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трощенко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трощенко Надежда Ивановна

Смерть
2002

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