Трощенко Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенко Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трощенко Федор Захарович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трощенко Федор Захарович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трощенко Федор Захарович

Смерть
Неизвестно

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