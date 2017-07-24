Петухова (Лужкова) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Место рождения

д. Новотроицк Канского р-на Красноярского края

Дата рождения

15.06.1933

Дата смерти

24.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933

Отец: Лужков Петр Иванович

Мать: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Арнольд Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1955

Сын: Петухов Сергей Арнольдович

Отец ребёнка: Петухов Арнольд Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Арнольд Николаевич

Смерть
24.07.2017
Похороны
Неизвестно

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