Петухова (Лужкова) Юлия Петровна
Место рожденияд. Новотроицк Канского р-на Красноярского края
Дата рождения15.06.1933
Дата смерти24.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1955
Сын: Петухов Сергей Арнольдович
Отец ребёнка: Петухов Арнольд Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Арнольд Николаевич
Смерть
24.07.2017
Похороны
Неизвестно