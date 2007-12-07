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Петухов Сергей Арнольдович

Место рождения

г. Канск

Дата рождения

28.02.1955

Дата смерти

07.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1955

Отец: Петухов Арнольд Николаевич

Мать: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Рождение ребёнка
21.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2007
Причина смерти: Отравился водкой
Похороны
Неизвестно

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