Петухов Сергей Арнольдович
Место рожденияг. Канск
Дата рождения28.02.1955
Дата смерти07.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Рождение ребёнка
21.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2007
Причина смерти: Отравился водкой
Похороны
Неизвестно