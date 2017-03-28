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Петухов Арнольд Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1928

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1928

Отец: Петухов Николай Петрович

Мать: Петухова (Владимирова) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1955

Сын: Петухов Сергей Арнольдович

Мать ребёнка: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна

Смерть
28.03.2017

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