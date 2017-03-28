Петухов Арнольд Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1928
Дата смерти28.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1955
Сын: Петухов Сергей Арнольдович
Мать ребёнка: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова (Лужкова) Юлия Петровна
Смерть
28.03.2017