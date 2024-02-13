Лужков Всеволод Петрович
Место рожденияд. Новотроицк Канского р-на Красноярского края
Дата рождения07.11.1928
Дата смерти12.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1955
Сын: Лужков Владимир I Всеволодович
Мать ребёнка: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
17.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна
Смерть
12.07.1971
Похороны
Неизвестно