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Лужков Всеволод Петрович

Место рождения

д. Новотроицк Канского р-на Красноярского края

Дата рождения

07.11.1928

Дата смерти

12.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928

Отец: Лужков Петр Иванович

Мать: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
07.03.1955

Сын: Лужков Владимир I Всеволодович

Мать ребёнка: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна

Смерть
12.07.1971
Похороны
Неизвестно

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