Смигунова (Лужкова) Галина Петровна
Место рожденияд. Новотроицк Канского р-на Красноярского края
Дата рождения15.11.1930
Дата смерти15.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
медицинская сестра
Рождение ребёнка
14.06.1957
Отец ребёнка: Смигунов Иван Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Каткова (Смигунова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Смигунов Иван Петрович
Смерть
15.06.1972
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно