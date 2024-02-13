Смигунова (Лужкова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смигунова (Лужкова) Галина Петровна

Место рождения

д. Новотроицк Канского р-на Красноярского края

Дата рождения

15.11.1930

Дата смерти

15.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930

Отец: Лужков Петр Иванович

Мать: Лужкова (Трощенко) Анна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смигунов Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
медицинская сестра
Рождение ребёнка
14.06.1957

Сын: Смигунов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Смигунов Иван Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Каткова (Смигунова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Смигунов Иван Петрович

Смерть
15.06.1972
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно

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