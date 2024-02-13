Смигунов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмигунов Иван Петрович

Смигунов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1930

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930

Отец: Смигунов Пётр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крановщик
Рождение ребёнка
14.06.1957

Сын: Смигунов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Каткова (Смигунова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна

Смерть
1980
Причина смерти: Убил муж Ольги(дочери)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.