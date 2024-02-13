Смигунов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1930
Дата смерти1980
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930
Отец: Смигунов Пётр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крановщик
Рождение ребёнка
14.06.1957
Мать ребёнка: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Каткова (Смигунова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Смигунова (Лужкова) Галина Петровна
Смерть
1980
Причина смерти: Убил муж Ольги(дочери)