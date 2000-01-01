Богушевская (Краевская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богушевская (Краевская) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1847

Отец: Краевский Александр Иванович

Мать: Краевская Анна Павловна

Рождение ребёнка
14.12.1866

Дочь: Богушевская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1868

Сын: Богушевский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Чернцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Воронец Анна Николаевна

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Лейцингер Елена Николаевна

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1877

Сын: Богушевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
После 1880

Дочь: Богушевская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Богушевский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Верховская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богушевский Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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