Богушевская (Краевская) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1847
Рождение ребёнка
14.12.1866
Дочь: Богушевская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1868
Сын: Богушевский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Чернцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Воронец Анна Николаевна
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Лейцингер Елена Николаевна
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1877
Сын: Богушевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
После 1880
Дочь: Богушевская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1882
Сын: Богушевский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Верховская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Богушевский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно