Воронец (Богушевская) Анна Николаевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронец (Богушевская) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1870

умерла 1955

Мать
Богушевская (Краевская) Анна Александровна29.09.1847 г.р.
Отец
Богушевский Николай Васильевич15.11.1825 г.р.
Супруги
Воронец Степан Семёнович11.07.1853 г.р.
Дети
Ратнер (Воронец) Анна Степановна14.11.1889 г.р.
Воронец Мария Степановна28.11.1891 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская (Краевская) Анна Александровна

Бракосочетание
10.02.1889

Муж: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
14.11.1889

Дочь: Ратнер (Воронец) Анна Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Воронец Мария Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Воронец Николай Степанович

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Воронец Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Воронец Василий Степанович

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронец Семён Степанович

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Воронец Наталья Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Смерть
1955

Мы используем куки для улучшения работы сайта.