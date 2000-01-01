Воронец (Богушевская) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
10.02.1889
Рождение ребёнка
14.11.1889
Дочь: Ратнер Анна Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Воронец Мария Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1896
Сын: Воронец Николай Степанович
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Воронец Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Воронец Василий Степанович
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Воронец Наталья Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Смерть
1955