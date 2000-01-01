Воронец (Богушевская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронец (Богушевская) Анна Николаевна

Воронец (Богушевская) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Богушевский Николай Васильевич

Мать: Богушевская Анна Александровна

Бракосочетание
10.02.1889

Муж: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
14.11.1889

Дочь: Ратнер Анна Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Воронец Мария Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Воронец Николай Степанович

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Воронец Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Воронец Василий Степанович

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронец Семён Степанович

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Воронец Наталья Степановна

Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович

Смерть
1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close