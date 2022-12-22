Воронец (Богушевская) Анна Николаевна
женский, родилась 1870
умерла 1955
МатьБогушевская (Краевская) Анна Александровна29.09.1847 г.р.
ОтецБогушевский Николай Васильевич15.11.1825 г.р.
Супруги
Воронец Степан Семёнович11.07.1853 г.р.
Дети
Ратнер (Воронец) Анна Степановна14.11.1889 г.р.
Воронец Мария Степановна28.11.1891 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
10.02.1889
Рождение ребёнка
14.11.1889
Дочь: Ратнер (Воронец) Анна Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Воронец Мария Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
04.12.1896
Сын: Воронец Николай Степанович
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Воронец Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Воронец Василий Степанович
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Воронец Наталья Степановна
Отец ребёнка: Воронец Степан Семёнович
Смерть
1955