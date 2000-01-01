Воронец Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1853
Дата смерти14.09.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1889
Жена: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.11.1889
Дочь: Ратнер Анна Степановна
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Воронец Мария Степановна
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1896
Сын: Воронец Николай Степанович
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Воронец Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Воронец Василий Степанович
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Воронец Наталья Степановна
Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна
Смерть
14.09.1906