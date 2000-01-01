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Воронец Степан Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1853

Дата смерти

14.09.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1889

Жена: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1889

Дочь: Ратнер Анна Степановна

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Воронец Мария Степановна

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Воронец Николай Степанович

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Воронец Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Воронец Василий Степанович

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронец Семён Степанович

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Воронец Наталья Степановна

Мать ребёнка: Воронец Анна Николаевна

Смерть
14.09.1906
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