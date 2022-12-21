Воронец Николай Степанович
мужской, родился 04.12.1896
умер 27.07.1979
МатьВоронец (Богушевская) Анна Николаевна1870 г.р.
ОтецВоронец Степан Семёнович11.07.1853 г.р.
Супруги
Воронец (Лейцингер) Елена Родионовна1901 г.р.
Дети
Воронец Борис Николаевич13.04.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1926
Мать ребёнка: Воронец (Лейцингер) Елена Родионовна
Смерть
27.07.1979