Воронец Николай Степанович 04.12.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронец Николай Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.12.1896

умер 27.07.1979

Мать
Воронец (Богушевская) Анна Николаевна1870 г.р.
Отец
Воронец Степан Семёнович11.07.1853 г.р.
Супруги
Воронец (Лейцингер) Елена Родионовна1901 г.р.
Дети
Воронец Борис Николаевич13.04.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1896

Отец: Воронец Степан Семёнович

Мать: Воронец (Богушевская) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронец (Лейцингер) Елена Родионовна

Рождение ребёнка
13.04.1926

Сын: Воронец Борис Николаевич

Мать ребёнка: Воронец (Лейцингер) Елена Родионовна

Смерть
27.07.1979

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