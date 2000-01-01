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Богушевский Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1866

Дочь: Богушевская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1868

Сын: Богушевский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Чернцова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Воронец Анна Николаевна

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Лейцингер Елена Николаевна

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.08.1877

Сын: Богушевский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
После 1880

Дочь: Богушевская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Богушевский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Верховская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богушевская Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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