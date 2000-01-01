Богушевский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1866
Дочь: Богушевская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
18.11.1868
Сын: Богушевский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Чернцова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Воронец Анна Николаевна
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Лейцингер Елена Николаевна
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.08.1877
Сын: Богушевский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
После 1880
Дочь: Богушевская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1882
Сын: Богушевский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Верховская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Богушевская Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно